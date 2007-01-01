В тепличном хозяйстве под Тарусой выявили 19 нелегальных мигрантов
Сотрудники Управления по вопросам миграции вместе с ОМВД России «Тарусское» провели рейд «Нелегал-2026».
Проверяли тепличное хозяйство в сельском поселении «Село Волковское» Тарусского округа.
Полицейские обнаружили 19 иностранцев, которые либо незаконно находились в России, либо работали без разрешения. Всех доставили в отдел полиции, сняли отпечатки пальцев и внесли в базы МВД.
На нарушителей составили 50 протоколов. В отношении двенадцати человек приняли решение о принудительном выдворении за пределы страны.
Сейчас полиция выясняет, кто организовал незаконный найм рабочей силы. Их тоже привлекут к ответу.
Работа по контролю за мигрантами продолжается.
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