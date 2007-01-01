В тепличном хозяйстве под Тарусой выявили 19 нелегальных мигрантов

Сотрудники Управления по вопросам миграции вместе с ОМВД России «Тарусское» провели рейд «Нелегал-2026».

Фото: УМВД России по Калужской области.

Проверяли тепличное хозяйство в сельском поселении «Село Волковское» Тарусского округа.

Полицейские обнаружили 19 иностранцев, которые либо незаконно находились в России, либо работали без разрешения. Всех доставили в отдел полиции, сняли отпечатки пальцев и внесли в базы МВД.

На нарушителей составили 50 протоколов. В отношении двенадцати человек приняли решение о принудительном выдворении за пределы страны.

Сейчас полиция выясняет, кто организовал незаконный найм рабочей силы. Их тоже привлекут к ответу.

Работа по контролю за мигрантами продолжается.