В Калужской области развивается программа активного долголетия «Жить по-новому»

Партия «Новые люди» продолжает реализацию программы активного долголетия «Жить по-новому» в Калужской области. Проект направлен на создание возможностей для активного общения, саморазвития и интересного досуга людей старшего поколения.

В рамках программы в регионе регулярно проходят танцевальные вечера, тематические мастер-классы, встречи по генеалогии и кинопоказы. Недавно бесплатные показы фильмов состоялись сразу в трёх городах области — Калуге, Обнинске и Людиново.

- У людей старшего возраста огромный запрос на такие мероприятия и общение. Они не хотят проводить целые дни на диване перед телевизором, у них много энергии. Поэтому мы начали проводить танцевальные вечера, тематические мастер-классы и кинопоказы для «серебряного» возраста, — рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Калужской области, депутат Законодательного Собрания Анастасия Бурляй.

Проект «Жить по-новому» объединяет несколько направлений. Среди них — танцевальные фестивали, полезные образовательные мастер-классы, посвященные защите от мошенников и использованию технологий искусственного интеллекта, встречи по генеалогии, а также культурные мероприятия и кинопоказы.

Программа уже реализуется в десятках регионов страны и продолжает расширяться.

«Мы открыли программу для старшего поколения «Жить по-новому» сразу в 58 регионах — от Хабаровска до Калининграда. Доказываем, что энергия и интерес к жизни — вне возраста», — отметил лидер партии «Новые люди», депутат Государственной Думы Алексей Нечаев.

Новые люди отмечают, что главная цель проекта — помочь людям старшего возраста оставаться активными, находить новые увлечения, получать полезные знания и расширять круг общения. Участие во всех мероприятиях программы является бесплатным.