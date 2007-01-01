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Общество

В Калуге автомобилистку осудят за наезд на пешехода на «зебре»

Прокуратура города Калуги утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 56-летней автомобилистки.
Ольга Володина
10.06, 13:11
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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Женщину обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области 10 июня.

В ведомстве пояснили:

- По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2025 года, управляя принадлежащим ей автомобилем «LADA Kalina», двигаясь по ул. Сиреневый бульвар г. Калуги, совершила наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 69-летней женщине, переходившей дорогу, причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

За такое преступление закон предусматривает до двух лет лишения свободы. Также суд может запретить женщине управлять автомобилем на срок до трёх лет.

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