Лучшего повара определили на региональном этапе всероссийского конкурса

В Калуге завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар».

Соревнования проводятся в рамках национального проекта «Кадры».

Победителем признан Константин Мельничук из Калуги. Именно ему предстоит представлять регион на федеральном этапе, который запланирован на август 2026 года в Вологде.

Всего в соревнованиях приняли участие шесть человек.

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов отметил, что профессия повара очень востребована в регионе.

В настоящее время организациями области заявлено более 200 вакансий поваров, а прогнозируемая потребность в них в ближайшие пять лет составляет около 650 человек.