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Общество

Калужское предприятие получило льготный заём от ФРП

Владимир Андреев
10.06, 12:27
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что проект местного предприятия стал юбилейным — сотым в истории финансирования Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты».

Компания получила льготный заём в размере 496 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на организацию производства автомобильных подрамников.

В рамках проекта будет запущено четыре роботизированные линии сварки. На новом производстве предполагается использовать передовые технологии, которые пока не применяются в России, в том числе метод кислотного травления для обеспечения коррозионной стойкости готовых изделий.

Владислав Шапша отметил, что сотрудничество региона с Фондом развития промышленности продолжается, и за последние пять лет поддержку Фонда получили 28 калужских предприятий.

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