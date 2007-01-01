Калужское предприятие получило льготный заём от ФРП
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что проект местного предприятия стал юбилейным — сотым в истории финансирования Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты».
Компания получила льготный заём в размере 496 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на организацию производства автомобильных подрамников.
В рамках проекта будет запущено четыре роботизированные линии сварки. На новом производстве предполагается использовать передовые технологии, которые пока не применяются в России, в том числе метод кислотного травления для обеспечения коррозионной стойкости готовых изделий.
Владислав Шапша отметил, что сотрудничество региона с Фондом развития промышленности продолжается, и за последние пять лет поддержку Фонда получили 28 калужских предприятий.
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