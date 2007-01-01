Калужские пенсионеры получат выплаты досрочно

Отделение Социального фонда России по Калужской области изменит график выплат из-за празднования Дня России.

12 июня - пятница, и она будет выходным днём.

Пенсии, которые обычно приходят на счета с 12 по 14 июня, перечислят заранее - до 11 июня включительно. Вместе с ними досрочно переведут и другие выплаты, которые поступают одновременно с пенсией.

Почтовые отделения тоже доставят выплаты, запланированные на 12 июня, раньше обычного срока, ещё до праздника.

Уточнить дату зачисления можно в банках и на почте. Лучше сделать это заранее.