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Общество

Калужские пенсионеры получат выплаты досрочно

Отделение Социального фонда России по Калужской области изменит график выплат из-за празднования Дня России.
Ольга Володина
10.06, 11:18
0 483
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12 июня - пятница, и она будет выходным днём.

Пенсии, которые обычно приходят на счета с 12 по 14 июня, перечислят заранее - до 11 июня включительно. Вместе с ними досрочно переведут и другие выплаты, которые поступают одновременно с пенсией.

Почтовые отделения тоже доставят выплаты, запланированные на 12 июня, раньше обычного срока, ещё до праздника.

Уточнить дату зачисления можно в банках и на почте. Лучше сделать это заранее.

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