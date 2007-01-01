Калужские пенсионеры получат выплаты досрочно
Отделение Социального фонда России по Калужской области изменит график выплат из-за празднования Дня России.
12 июня - пятница, и она будет выходным днём.
Пенсии, которые обычно приходят на счета с 12 по 14 июня, перечислят заранее - до 11 июня включительно. Вместе с ними досрочно переведут и другие выплаты, которые поступают одновременно с пенсией.
Почтовые отделения тоже доставят выплаты, запланированные на 12 июня, раньше обычного срока, ещё до праздника.
Уточнить дату зачисления можно в банках и на почте. Лучше сделать это заранее.
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