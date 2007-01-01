Выпуск телевизоров мирового бренда стартовал на новом производстве в Ворсино

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о запуске локального производства на заводе российской компании.

По его словам, это позволит не только сократить сроки поставок, но и сделать бытовую электронику более доступной для российских покупателей.

Высокотехнологичное производство разместилось в индустриальном парке «Ворсино» на площадке, где раньше находился завод южнокорейского производителя электроники.

Первыми в серию запустили наиболее востребованные на российском рынке модели телевизоров, включая Smart TV и 4K одного из ведущих мировых брендов. Мощности предприятия обеспечивают полный производственный цикл: от монтажа печатных плат и литья пластика до финальной сборки готовых изделий.

Владислав Шапша подчеркнул, что была проведена большая работа с руководством компании, благодаря чему принято решение о размещении высокотехнологичного производства именно в Калужской области.

Губернатор добавил, что в регионе для этого есть все необходимые условия, и пообещал продолжать сопровождать проект, рассчитывая на дальнейшее развитие предприятия.