Владислав Шапша вывел предложения калужан на федеральный уровень

Губернатор Владислав Шапша возглавил делегацию Калужской области на заключительном форуме «Единой России», который прошел в этом году под девизом «Есть результат!»

На нем систематизировали более 2,5 миллиона инициатив, поступивших от россиян, и их интеграция в Народную программу партии.

Работа форума началась задолго до пленарного заседания. На тематических круглых столах участники обсудили наиболее острые вопросы: от адресной помощи участникам спецоперации и их семьям до развития социальной инфраструктуры, молодежной политики и обеспечения продовольственного и технологического суверенитета страны.

Свои региональные наработки и предложения, собранные от жителей Калужской области, на площадке форума презентовали представители местной власти и общественники. В составе делегации, помимо секретаря регионального отделения партии Владислава Шапши, работали зампред областного Заксобрания Елена Лошакова и победитель партийного предварительного голосования, действующий участник СВО Дмитрий Афанасьев.

Задавая вектор дальнейшей работы, председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что Народная программа не должна быть просто формальным политическим документом. По его словам, это должен быть максимально практичный и четкий план действий, который воплотит в себе базовый принцип «Государство для человека».

О том, как партийные инициативы соотносятся с государственной экономикой, рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Он отметил, что экономическая политика кабмина и Народная программа «Единой России» сегодня работают как единый механизм, нацеленный на выполнение национальных задач, поставленных Президентом.

Подводя итоги форума, губернатор Владислав Шапша выделил выступление вице-премьера Новака, отметив важность синхронизации федеральной экономической повестки с народными инициативами для достижения реальных результатов.