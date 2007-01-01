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Президент отметил калужанина Юрия Логвинова государственной наградой

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении представителя Калужской области.
Ольга Володина
10.06, 10:05
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Фото: личный архив Юрия Логвинова.
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Почётной грамотой главы государства отметили Юрия Логвинова за весомый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом сообщили в официальных источниках.

Юрий Логвинов является членом совета по культуре и искусству при губернаторе Калужской области. Он активно участвует в сохранении и приумножении культурного наследия региона, поддерживает творческие инициативы и помогает реализовывать значимые социально-культурные проекты.

В тексте распоряжения, опубликованном на официальном портале правовой информации, особо подчёркиваются личные заслуги Юрия Логвинова.

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