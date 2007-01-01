Президент отметил калужанина Юрия Логвинова государственной наградой

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении представителя Калужской области.

Фото: личный архив Юрия Логвинова.

Почётной грамотой главы государства отметили Юрия Логвинова за весомый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом сообщили в официальных источниках.

Юрий Логвинов является членом совета по культуре и искусству при губернаторе Калужской области. Он активно участвует в сохранении и приумножении культурного наследия региона, поддерживает творческие инициативы и помогает реализовывать значимые социально-культурные проекты.

В тексте распоряжения, опубликованном на официальном портале правовой информации, особо подчёркиваются личные заслуги Юрия Логвинова.