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Новость дня Общество

Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»

10.06, 09:27
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Источник фото: пресс-служба «Ростелекома».
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Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» – около 1900. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области.

Компания начинает разворачивать VoLTE (voice over LTE) на базовых станциях производителя «Булат». Для первого этапа выбраны БС в Нижегородской области из периметра инфраструктуры УЦН 2.0, где Т2 является техническим партнером «Ростелекома». Голосовая связь в LTE на отечественном оборудовании работает в Спасском и Краснооктябрьском районах. С момента первых испытаний в лаборатории Т2 до включения на сети прошло 10 месяцев.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«В запуске VoLTE на БС «Булат» были заинтересованы все операторы. Базовые станции «Булат» работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентов качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей».

Сейчас команды Т2 и «Булата» проводят работы по тестированию и отладке процессов. В планах на ближайшие три месяца – масштабировать VoLTE на все БС «Булат», запущенные в 2024 и 2025 годах. Итогом проекта станет стабильное голосовое соединение на 4G-сети на 1900 базовых станций по всей стране.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Мы активно внедряем отечественное оборудование «Булат» в свою телеком-инфраструктуру — оно отвечает высоким требованиям надежности и позволяет запускать такие технологичные решения, как VoLTE, с которым голос во время звонков передается в HD-качестве. В девяти регионах вокруг Москвы работает уже свыше 200 объектов сети «Булат», при этом многие из них расположены в малых и отдаленных населенных пунктах, где до прихода T2 не было стабильного сигнала операторов. Таким образом, от партнерства с российским производителем выигрывает и отрасль связи, и жители, для которых цифровые услуги становятся доступнее».

Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат»:

«Запуск VoLTE на оборудовании «Булата» на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность «Ростелекома», Т2 и «Булата» к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны».

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