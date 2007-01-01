В Калужской области объявили высокую пожарную опасность

Главное управление МЧС по Калужской области распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

С 10 по 14 июня местами по региону ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

Чтобы не допустить природных пожаров, спасатели рекомендуют убрать мусор на опушках лесов и на территориях, которые прилегают к населённым пунктам. Особое внимание - участкам возле линий электропередач, железных и автомобильных дорог.

Категорически не советуют разводить костры в лесах, на территориях городов и сёл, в садовых и дачных товариществах. Запрещено также выжигать мусор и порубочные остатки вблизи жилья.

Если вы стали свидетелем возгорания, звоните по телефону «112», «01» или с мобильного «101». Звонки принимают круглосуточно и бесплатно. Телефон доверия МЧС: 8 (4842) 54-77-90.