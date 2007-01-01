Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области объявили высокую пожарную опасность
Общество

В Калужской области объявили высокую пожарную опасность

Главное управление МЧС по Калужской области распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
Ольга Володина
10.06, 09:14
0 332
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 10 по 14 июня местами по региону ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

Чтобы не допустить природных пожаров, спасатели рекомендуют убрать мусор на опушках лесов и на территориях, которые прилегают к населённым пунктам. Особое внимание - участкам возле линий электропередач, железных и автомобильных дорог.

Категорически не советуют разводить костры в лесах, на территориях городов и сёл, в садовых и дачных товариществах. Запрещено также выжигать мусор и порубочные остатки вблизи жилья.

Если вы стали свидетелем возгорания, звоните по телефону «112», «01» или с мобильного «101». Звонки принимают круглосуточно и бесплатно. Телефон доверия МЧС: 8 (4842) 54-77-90.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лесные пожары лес лесная охрана
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjB6VGZTK0R2VXZBM3ltTHVOTG5KaUE9PSIsInZhbHVlIjoibHZFMmNVZXZpQklGTXVWWnhvSmVsdHE5VDVBMlUxRERMZFp5bkhQSzZkUkVuNGJGZ281dzlzNWcyeUt0SkJEc3QrU2c1dTd1cTRTZUVHSkdNOFJkN3l0RHc0YzBTSXVtSFdERVpjNHJwTm5iRHRHN3JYT3FKZXo1UmYwcDhZNjZaclVsSE9IV1hBaWJMdGlvYVNsZTFYa0cwZnRhek15MTFka1QyY2k3OUlScHhGa1dzYjJndCtJN2xBWUtEWkFpL3EzSDRpcjJRcjhsMGRkWERBcUhFOE1sN3U2MWFKZldZdUo5L2lxQ1ZqOHl0WXRLUVdHTVVuNnhEOEk5d2ZxT0VaYWZaclAvTThFQ1BLUDFpL01rVndaSDB3SkY1ODlsU1YrWlp0Q3k0SWZIbmZEb3FBdll6RmVFZnByOTM3VVFqK0Z1Y3NVeWJ5MVNUeFd4UGlWT0hxNlg2ZUdYTHNocmxBaDF4V2ZiTE0wM2NQR3F4ekVhUGdwanYzNW5CSHhPRk1kRFhYeFhkN2ZTTFVRQTZPeHFnNnZtbEY1SmhzeU1RZ1V0TndUZTNRUlpmc1ZkYmR0TUhJZkZ5eER5dFB4eCIsIm1hYyI6Ijc4MTM4ZmZlNDQ4NzgzNmM4MDQ0N2FlMzlmMGY3MzcxMDhiNDFjMmQxZDdhZmU5YzBjODQ2ZjZlMmQ0ZjM2MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNBd0MyUlFqbVdBcGpDTUR0NlNaalE9PSIsInZhbHVlIjoiR25VRmZRM1k0NURZNmNhYVlYaGdNY25oTFhKNjV0SWJMcUZjZ2c4ZUI1VXNiYWhVV0hZeHR3VzhJamhGcjBIQkpBcDgveEprS0RvS29zVHFBSDJ2NFloT1BEL2xYMVYzRG45ZnFIUjRhYjk2LzZKS3J5bVNVRkMrVmNlSU9zUExBQ0NGU3hUay82SEU0YVNmRER0cXB3QzB6MWNYUENyV2Q1dUMxcGFGbG1nU3B4M3JIek9yK3pxdWhGcW82cTZUb2JYdU42YkVUaVVQcnk4K1hUa1NtNGZ4MWEzVnpjNEFCKzdEejhENTlTTjRpVGp5TDdZTUhGMkx3MWZ4aXBGZWhxaGZTcUVWMWovczJLakdKUW93WHBoMmtuaDFHekVLOEhObHdmdWlMQnlZMHFuZHdIbUhRdlhERlRRbTVSdDVFKzQ0aGVyMElGd2JUZlprWXBBMDFpZ3BzQWd5dHpHUHF5N2tZVUt6VWVaVnBSMTVWN0FSSXBTUXUvdDlyTmZjV0p3dzVZb1lxWGs1N0JHM2c5WjNsci9WSU14ZENWY2VxdWpITloyR251Zm9JVHFzSWhZcDMvdmFUTTlET3p6UWNjNmREY1U2dkJBa3M4TGYyMGc2c1JWUnFsa24xcmpBbW02cTNOY2pKODlQYWdMbkZFblFORXAyMk5SNTJ4SGZ3S2VESUNkNm0yVTVSdzE5Yml3QWkzb0N4SmpnSm1NclA2Y0o3R0ppcmlqNEpMRkFGWEltakNNTStOMDl0MzlURHFNeHZiMmxIMjcrbFV6UEY1MHdNM2VzUDZMNzFlUkFIQnhNQ0RCSnBSdzdCa2p1dUJMeExIN2t2bHdhYlRzdSIsIm1hYyI6IjgyOTNlMTVkMTVmMTI1OTJkMzEzOWJlODY0NDFjNDJjMTRiNjk5OTRmZWYxZDU1M2Y1M2E4ZTIwNDRmNjU2MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+