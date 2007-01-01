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Новость дня Общество

За грибами в лесах Кировского округа теперь можно ходить только с паспортом

В зоне расположения 11 населенных пунктов введен особый режим.
10.06, 08:26
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Во вторник, 9 июня, администрация Кировского округа Калужской области сообщила о введении в районе станции Шайковка особого правового режима.

В зоне его действия правоохранительные органы и военные получили право проверять документы и задерживать до выяснения тех, у кого их нет.

Особый правовой режим действует в радиусе пяти километров от Шайковки. В нее попадают следующие населенные пункты:

  • Шайковка
  • Михалево
  • Липовка
  • Якимово
  • Голосиловка
  • Дурино
  • Вежи
  • Ракитня
  • Выползово
  • Анисово Городище
  • Леонов Починок

- В случае посещения данных территорий (например, при сборе ягод, грибов, приезде в гости) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и быть готовым предъявить его сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, осуществляющим патрулирование в зоне особого правового режима, - говорится в предупреждении местных властей.

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