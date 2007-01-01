За грибами в лесах Кировского округа теперь можно ходить только с паспортом
Во вторник, 9 июня, администрация Кировского округа Калужской области сообщила о введении в районе станции Шайковка особого правового режима.
В зоне его действия правоохранительные органы и военные получили право проверять документы и задерживать до выяснения тех, у кого их нет.
Особый правовой режим действует в радиусе пяти километров от Шайковки. В нее попадают следующие населенные пункты:
- Шайковка
- Михалево
- Липовка
- Якимово
- Голосиловка
- Дурино
- Вежи
- Ракитня
- Выползово
- Анисово Городище
- Леонов Починок
- В случае посещения данных территорий (например, при сборе ягод, грибов, приезде в гости) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и быть готовым предъявить его сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, осуществляющим патрулирование в зоне особого правового режима, - говорится в предупреждении местных властей.
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