За грибами в лесах Кировского округа теперь можно ходить только с паспортом

В зоне расположения 11 населенных пунктов введен особый режим.

Во вторник, 9 июня, администрация Кировского округа Калужской области сообщила о введении в районе станции Шайковка особого правового режима.

В зоне его действия правоохранительные органы и военные получили право проверять документы и задерживать до выяснения тех, у кого их нет.

Особый правовой режим действует в радиусе пяти километров от Шайковки. В нее попадают следующие населенные пункты:

Шайковка

Михалево

Липовка

Якимово

Голосиловка

Дурино

Вежи

Ракитня

Выползово

Анисово Городище

Леонов Починок

- В случае посещения данных территорий (например, при сборе ягод, грибов, приезде в гости) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и быть готовым предъявить его сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, осуществляющим патрулирование в зоне особого правового режима, - говорится в предупреждении местных властей.