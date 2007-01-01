По улицам Калуги бегала косуля

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в социальных сетях Калужского центра реабилитации диких животных «Феникс».

Дикое животное обнаружили возле Пятницкого кладбища. Косуля успела пройтись по трём улицам города: Труда, Колхозной и Телевизионной. Поймать её не удалось.

Мы обратились в центр с просьбой пояснить, почему косули выбегают в город.

— На днях нас в Обнинск вызывали, но там охотоведы отлично сработали - отловили и выпустили, - вспоминает еще одну ситуацию директор центра Вероника Матюшина. - Давайте разберём первопричину, почему копытные выходят в населённые пункты.

Первое: населённые пункты занимают площади, которые раньше принадлежали диким животным. Леса вырубают. Это люди к ним припёрлись, а животные там жили всегда. Их пути миграции остались прежними.

Второе: разные стройки - от мелких до крупных, законные и не очень - выгоняют зверей с насиженных мест.

Третье: бродячие собаки, сбивающиеся в стаи. Собаки не виноваты - просто срабатывает инстинкт.

Четвёртое: браконьеры, которые решают поохотиться вне сроков, сезона и угодий, без лицензий. Пятое: сезонные миграции, особенно у молодняка, которого мамки выгоняют от себя перед очередным отёлом.

Молодёжь, которая не участвует в размножении, иногда может сбиться в группы. Идут туда, где потише, - говорит в заключение Матюшина.