DOGMA расширяет сотрудничество с Совкомбанком и ПСБ на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума федеральный девелопер DOGMA договорился о расширении сотрудничества с ведущими банками. Компания подписала соглашения с Совкомбанком и ПСБ.

Среди ключевых направлений взаимодействия — реализация ипотечных программ, совершенствование клиентских сервисов и внедрение цифровых решений и технологий обслуживания, учитывающих специфику деятельности DOGMA и масштабность реализуемых компанией проектов. На сегодняшний день DOGMA является одним из лидеров строительной отрасли России и возводит 2,7 млн кв. м жилой недвижимости в 5 регионах страны.

«Сотрудничество с банками позволит предложить нашим клиентам широкий выбор финансовых инструментов и комфортных ипотечных программ, отвечающих самым разным потребностям и сценариям жизни. Благодаря этому покупатели во всех регионах присутствия компании смогут подобрать оптимальное решение для приобретения квартиры на наиболее удобных для себя условиях», — прокомментировал Денис Морозов, президент компании DOGMA

Новые цифровые решения и ипотечные инструменты будут доступны и калужанам. Напомним, DOGMA ведет в Калуге строительство современного жилого квартала - «Космопарк», который предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. Во дворах квартала появятся площадки для детей разных возрастов, развивающие логику и мышление, зоны с уличными тренажерами для занятий на открытом воздухе.

DOGMA входит в ТОП-3 в РФ по объему текущего строительства (по данным ЕРЗ и ЕИСЖС). Компания уже построила 2,2 млн кв. м жилья, сдала точно в срок 117 домов. Помимо калужского «Космопарка», девелопер реализует проекты в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской областях и Омске, уделяя особое внимание строительству школ, детсадов и парковых зон.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.