Ульяновскому округу присвоят почётное звание «Территория партизанской славы»

Комиссия под руководством заместителя губернатора Калужской области Карины Башкатовой во вторник, 9 июня, рассмотрела ходатайство Думы Ульяновского округа.

В 2025 году этого звания уже удостоились Людиновский и Хвастовичский округа. Заместитель главы региона подчеркнула, что присвоение такого звания муниципалитетам является данью памяти подвигу партизан, сохранением военно-исторического наследия и важным вкладом в патриотическое воспитание молодого поколения.

Директор местного краеведческого музея Геннадий Азаров представил комиссии детальную картину становления партизанского движения в Ульяновском округе.

Глава Ульяновского округа Александр Анисимов отметил, что инициатива о присвоении звания нашла горячий отклик у всех жителей, депутатов и руководства. По его мнению, такое признание заметно усилит работу по патриотическому воспитанию, особенно среди молодёжи.

По итогам рассмотрения комиссия единогласно решила подготовить предложение главе региона о ходатайстве перед Законодательным Собранием Калужской области о присвоении Ульяновскому округу почётного звания «Территория партизанской славы».