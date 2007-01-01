Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ульяновскому округу присвоят почётное звание «Территория партизанской славы»
Общество

Ульяновскому округу присвоят почётное звание «Территория партизанской славы»

Владимир Андреев
09.06, 16:02
0 160
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Комиссия под руководством заместителя губернатора Калужской области Карины Башкатовой во вторник, 9 июня, рассмотрела ходатайство Думы Ульяновского округа.  

В 2025 году этого звания уже удостоились Людиновский и Хвастовичский округа. Заместитель главы региона подчеркнула, что присвоение такого звания муниципалитетам является данью памяти подвигу партизан, сохранением военно-исторического наследия и важным вкладом в патриотическое воспитание молодого поколения.

Директор местного краеведческого музея Геннадий Азаров представил комиссии детальную картину становления партизанского движения в Ульяновском округе.

Глава Ульяновского округа Александр Анисимов отметил, что инициатива о присвоении звания нашла горячий отклик у всех жителей, депутатов и руководства. По его мнению, такое признание заметно усилит работу по патриотическому воспитанию, особенно среди молодёжи.

По итогам рассмотрения комиссия единогласно решила подготовить предложение главе региона о ходатайстве перед Законодательным Собранием Калужской области о присвоении Ульяновскому округу почётного звания «Территория партизанской славы».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNMSEJtMnZYMEF3VXd5bW0yL2dMcUE9PSIsInZhbHVlIjoiTjhMcDRJOEMvSEg1YlhGSkhVdVowZ2tRT2VmUTVXMjFhd05BbUs4eXM0QUZiMmhuekRXTGxidTdOblUrZ2JvL2NmRXA1cDZlQjRFazdBWjdGV3dURDZsZEVHQkQwUzd5UlgvYng0akxDcjV3WEwxZk5lbjd6SmJNNmhHSE8rYXJ4Sk1GbitwZFlyKzE5aFJEZFhKaitINGNMdXNXdHkwb0JRbWRVMnRKaGRVZ2ZHZG5aTjV2WlNOLzVkd3NhOFYvcUhKVGIyMFZ0MkpPZmNXLzc4RUZoZGxsU0VFNG9BT1ZBUStQS0EycnFHMHBGSHN1M3ZVSUhyRmx1UFQ5NHkrVWxhZmVtbGxrUlN3d2NoQ3FNZVFSTCtZMFJ4eHV4d2NiczVwZkVsNDFLU1k0SVpXTWFjc3NuWERLZERpY3lWSU5DSk11QjNYZ2ZSSWx0Wk1iUjM5V2g2U3lwSGY4MVBPazgrVTgyblFBRndKblhBeU1yaVJGNXR2OGsrMjY4eUpxSk5tNVduLzRPM2xwQVJpU3J6bEdvU1BwYStabjJ0WVFLZ0tHc0JicERoN3RCeml5aDNPbTNCQktBb1dmSUhXOSIsIm1hYyI6IjgxNDFhNTU3ZDhkZjM0Zjc0ZWE4MjRhYjdhN2U2MDMzZWYxMTJlMjRlNjczMGUyM2UxYjRhNDYwYjM1ZjJjZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijc3cHJWSnlPdk5xT1UwVzVhbFR4VVE9PSIsInZhbHVlIjoiVWE4RDJETVZkWlFxMThISHFBMHlhMlJQaHhReHFOOTVZMTV2ZGtreE1aVEptNzdXTjZiYk5XVnFLbFZYaDR3d1U4cjhjWWpPNGt1UFhmUDRjM3dLenRKY0xUTGtlcnB6TEl6K3QyOXlVYUsxYVpseHBGQmZBbnRiVTB0T1JILzdSSUtZa0swY3IyNDVKdjRaNmpnUnhmOWsxMFhiK2d2d3pzRVU4UWExcEJkdG1PQ1RjZGxrRjk5UnoyTHFJQWdnZng1Y3NpZ1BNdXMzRXgreTQrYzRLT0Y5dERXSXNYNEtCZUN4RFo4UjZxdHRTZkZNSWtQSzcvTys3c2tPQUhQZkJTYmVwejlRd0luSXA3eTRNeUozQXNvcXRGT2cwZk4rT3gvUlJpODZ4R2NZbzVQN2ROLzBjNXVNeVdJVHFsTVVieFpjZms0dUpiWTdkQ1dYd3pRUzVna256NmR4RmlZQldBaW1ZY29tVlQ1bExvMldlWHIxTjFnb3FGWmxaVEljZEhUd1h0MUwzdmt6VVl0S202QzRxNkptODVVZDBJR09JKytRU0RYczVmRHNXblNZNEFFQ1VUOU1EUEl1MkJhZUo5WnVnUXJsd2IxelZWZEtrY29FQ2RjSlIzK3hKazBNcW0xYmRBUG04a3JwVytnamtYRTU4MTJmT3h6TTFpS1lOeWJPZ0g2RWgvcVp0bVRLTWZyTEsvRkNkWnJQUjN5T2pFUWpvKzQrL0g3d2ZPNW56OE0xc01oV3A0bnh6RHZKcWc2OUxDd0tRSGVtaUg4MXB2MW5SL3pKL01JcnFjUlpiYWhVYnFtV3UvZjlQOFVRV3R2RHQyaldZN243eG9nZCIsIm1hYyI6ImUxYWI2YzUwOWVjNTkxMWMyODAzZTAwYjdlYTM5ZmQzMzQwZGJjZjkwMjU5MmIyNzU2ZjYzYjNmNGVkMzQyMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+