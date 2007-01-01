Ульяновскому округу присвоят почётное звание «Территория партизанской славы»
Комиссия под руководством заместителя губернатора Калужской области Карины Башкатовой во вторник, 9 июня, рассмотрела ходатайство Думы Ульяновского округа.
В 2025 году этого звания уже удостоились Людиновский и Хвастовичский округа. Заместитель главы региона подчеркнула, что присвоение такого звания муниципалитетам является данью памяти подвигу партизан, сохранением военно-исторического наследия и важным вкладом в патриотическое воспитание молодого поколения.
Директор местного краеведческого музея Геннадий Азаров представил комиссии детальную картину становления партизанского движения в Ульяновском округе.
Глава Ульяновского округа Александр Анисимов отметил, что инициатива о присвоении звания нашла горячий отклик у всех жителей, депутатов и руководства. По его мнению, такое признание заметно усилит работу по патриотическому воспитанию, особенно среди молодёжи.
По итогам рассмотрения комиссия единогласно решила подготовить предложение главе региона о ходатайстве перед Законодательным Собранием Калужской области о присвоении Ульяновскому округу почётного звания «Территория партизанской славы».
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