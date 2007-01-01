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Общество

В Калуге СК проверит бытовые условия жизни троих детей

Евгения Родионова
09.06, 16:00
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Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Следственном комитете Калужской области.

По данным ведомства, мать троих детей не занимается воспитанием и уходом детей. Ребята всё время предоставлены сами себе и живут в плохих бытовых условиях.

Региональное управление СК России начало проверку по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Специалистам предстоит выяснить, в каких условиях живут и растут несовершеннолетние.

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