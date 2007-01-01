В Калужской области спасли двух аистят, выброшенных из гнезда

Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в социальных сетях Калужского центра реабилитации диких животных «Феникс».

Аистят выбросили из гнезда. Их подобрали неравнодушные люди.

Мы обратились в центр с просьбой пояснить почему такое происходит и почему маме-аисту всё равно.

— Такое у нас происходит каждый год - и не только у нас, - комментирует ситуацию директор центра Вероника Матюшина. - Весна какая была? И в том году, и в этом - морозы, снег. Часть птиц вообще развернулась обратно на юг. Кормовая база аистов сильно пострадала - мыши, крысы, кроты (сколько воды было!), насекомые, лягушки. Аисты кормят птенцов тем, что поймают. Обычно самым младшим, последним, мало что достаётся. Родители понимают: всех не выкормить, самых мелких сбрасывают с гнезда. Могли бы их съесть, как делают другие птицы - хищники, чёрные аисты. Задача у птиц - вырастить здоровых, готовых к перелёту птенцов, пусть и меньшим числом. При достатке корма могут выкормить и четырёх, и пятерых.

— Мы же в Центре реабилитации можем выкормить «отказников», если они не сильно травмированы, - добавляет Вероника Матюшина. - Если люди нашли сброшенного, его надо доставить к нам, как можно быстрее. Тогда шансы на жизнь у птенцов повышаются.