Участник СВО расширил авторемонтное дело благодаря соцконтракту

Житель Куйбышевского района и ветеран боевых действий Эдуард Егоренков смог расширить собственное дело с помощью социального контракта.

Эта мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья» и в приоритетном порядке предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, участникам специальной военной операции, а также членам их семей.

Эдуард Иванович, принимавший участие в СВО, узнал о такой возможности и обратился за поддержкой.

В феврале 2026 года он получил соцконтракт на закупку оборудования для ремонта автомобилей. Благодаря своему упорному труду и добросовестному отношению к работе мужчина заслужил добрую славу среди жителей района и приобрёл постоянных клиентов.

Сам Эдуард Егоренков отмечает, что социальный контракт стал достойным вложением в развитие бизнеса. Оборудование со временем износилось и требовало замены, поэтому поддержка государства оказалась очень важной и своевременной.