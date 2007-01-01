Водопровод и канализацию модернизируют рядом с ЦРБ в Малоярославце
В Малоярославце подрядные организации готовятся к перекладке ключевых инженерных коммуникаций, расположенных рядом с Центральной районной больницей.
В ближайшее время планируется провести работы по замене участка водопроводной сети с использованием труб диаметром 400 миллиметров, а также модернизировать систему канализации.
Эти меры позволят обновить устаревшую инфраструктуру, повысить надёжность и бесперебойность предоставления коммунальных услуг, а также создать более безопасные и комфортные условия как для местных жителей, так и для посетителей ЦРБ.
Все работы ведутся в рамках подготовки к благоустройству общественной территории по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
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