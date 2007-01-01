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Геннадий Новосельцев: Пусть каждый вносит вклад в процветание Отчизны

Владимир Андреев
12.06, 10:00
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Председатель Законодательного собрания Калужской области поздравил земляков с Днем России.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём России — главным праздником нашей великой страны! Он близок всем, кто гордится своей Родиной, ее духовным и культурным наследием, достижениями и подвигами предков, мечтает видеть свою страну могучей и процветающей.

Страна сильна своими людьми, Россия доказывала это не раз и продолжает доказывать сейчас. В самые сложные и ответственные периоды истории наш многонациональный народ всегда объединяла любовь к родной земле, сила духа и взаимовыручка.

И сегодня наши герои – участники специальной военной операции, волонтеры, активные и просто неравнодушные люди делают все возможное для того, чтобы Россия оставалась сильной и независимой, на фронте и в тылу приближают нашу общую Победу. Мы обязательно победим и сохраним наше великое наследие ради дальнейшего развития страны.

Пусть каждый из нас вносит свой вклад в процветание Отчизны, а единство и сплоченность народа остаются нашей главной силой. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех благих начинаниях! С праздником!

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