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Общество

Калужский танцевальный коллектив победил на международном конкурсе

Владимир Андреев
09.06, 12:02
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Учебно-профессиональный коллектив ансамбля танца «Ровесник» из Калужского областного колледжа культуры и искусств достойно представил регион на 32-м международном конкурсе-фестивале «Союз талантов России».

Выступления участников проходили на сцене Центрального академического театра Российской армии.

Калужский творческий коллектив продемонстрировал высокий уровень мастерства и добился заметного успеха.

Артисты завоевали звание двукратного лауреата первой степени в номинации «Народный танец» и стали почётными участниками Гала-концерта «С Россией навсегда!».

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