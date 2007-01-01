День семьи на КАДВИ: идея стала традицией

В минувшую субботу на главной проходной «Калужского двигателя» было непривычно оживленно.

Фото: Антон Забродский

На завод шли сотрудники целыми семьями. Нарядно одетые, с отличным настрое­нием, люди торопились на проводящийся уже в третий раз День семьи.

В этом году праздник стал гораздо шире, помимо спортивных развлечений было множество культурных и познавательных локаций.

По оценкам организаторов около тысячи человек отдохнули в свой выходной на Дне семьи на КАДВИ.

Под небесной защитой

На пути к спортивному городку предприятия — главному месту празднования — заводчане проходили по Аллее ветеранов. Фотографии мужественных и серьезных сотрудников завода, которые своим самоотверженным трудом создавали и крепили славу сегодняшнего КАДВИ, заставляли невольно вспомнить о десятилетиях истории предприятия и людях, работавших здесь.

Кстати, в этом году для всех пришедших работал музей завода. Именно там тщательно и с любовью собрано все, чем гордился и гордится КАДВИ. Экскурсии, куда заводчане с удовольствием вели своих детей, не прекращались все время празднования Дня семьи.

В этом году общий семейный сбор заводчан символично пришелся на день чествования православной святой, покровительствую­щей и укрепляющей семейные узы.

— Сегодня Православная Церковь прославляет Блаженную Ксению Петербуржскую, — напомнил в приветствии к заводчанам генеральный директор ПАО «КАДВИ» Евгений ГАЛЫНСКИЙ. — Это святая, которая является покровительницей семьи, домашнего очага. Поэтому вот так все совпало. У нас День семьи — и Ксения Блаженная вместе с нами. На предприятии никогда не забывают о небесных покровителях. Год назад, 20 июня 2025 года, на территории завода «КАДВИ» состоялось торжественное освящение часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Часовню построили по инициативе администрации и работников предприятия. Церковный праздник, которому она посвящена, совпадает с днем основания завода. Чин освящения возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. — С этого года у нас очень много паломнических поездок по региону, по близлежащим областям, — поясняет Евгений Галынский. — Оптина Пустынь, Шамординский монастырь, монастыри в Клыково, в Мещовске. Любим мы ездить коллективом и в другие регионы России. В июле будет поездка на Селигер. В августе — Псковские Печоры.

Никакого официоза

Завод — это не только жесткий периметр, строгий досмотр на проходных и производственные цеха. Завод — это семья. Огромная семья, объединяющая тысячи калужан, единый организм. Ежегодный праздник, традиционно проходящий в начале лета, как нельзя лучше подтверждает это.

Мы как-то привыкли к тому, что большого начальника видно издалека. По строгому костюму, белой рубашке, стайке помощников в такой же униформе. На КАДВИ все иначе. Для того чтобы разыскать в огромном веселом коловращении людей генерального директора, нам пришлось постараться.

Евгения Галынского в спортивной форме мы успели перехватить на несколько минут. Он торопился на турнир по большому теннису. Здесь традиционно победитель заводского Кубка после победы сражается на корте с генеральным директором.

В ответ на наше удивление столь демократичным подходом, Евгений Галынский только улыбнулся.

— Заводчане уже привыкли, я не только в большой теннис играю, в настольный тоже, в волейбол, другие виды спорта люблю, — рассказал генеральный директор ПАО «КАДВИ». — Вот сейчас заканчивается финал нашего внутреннего Кубка, и я буду играть с победителем в отдельной номинации «Приз генерального директора». И это не значит, что я там обязательно должен победить. Наоборот, мне хочется, чтобы этот приз заработали наши ребята.

На наш каверзный вопрос, кому достанется приз, если победитель проиграет генеральному, Евгений Галынский вновь улыбнулся: «Приз все равно ему достанется».

В этом году спортивный городок завода расширился. Появилась новая бадминтонная площадка.

— Вчера там потренировался — очень здорово! — добавил гендиректор. — Вообще, знаете, все это отнюдь не ради какого-то пиара или чего-нибудь еще напускного. Это наша сегодняшняя жизнь. Она становится иной. Понять ее, объединить коллектив, сломать старые границы отлично помогают такие вот неформальные праздники и спорт.

Разминка — и вперед!

Собственно праздник начался с разминки. На футбольное поле вышли заводчане и под руководством двух очаровательных спортивных девушек хорошенько размялись.

Спортивные баталии проходили в этот день на десятках площадок.

Это и футбольные матчи, и упомянутые нами большой теннис и бадминтон.

Можно было потренироваться в стрельбе из настоящего спортивного лука или попробовать себя в исконно русской забаве — городках.

Кстати, эта игра, со стороны кажущаяся простой и легкой, на деле весьма непроста. Разбить построенную фигурку тяжелой битой с первого раза практически никому не удавалось. Тут нужна, как говорится, сноровка и тренировка.

Попробовать себя в незнакомом виде спорта на празднике помогали тренеры. Всем желающим они рассказывали правила и помогали освоить новый спортивный снаряд.

Раздолье на Дне семьи было и ребятишкам. У них просто глаза разбегались от количества развлечений. Тут и веселое шоу мыльных пузырей, и мастер-классы по созданию фигурок из воздушных шариков. Порисовать, побегать, поиграть вместе с родителями — впечатлений от праздника хватит, мы уверены, на многие месяцы.

В этом году юные заводчане, а детей сотрудников, судя по отношению предприятия к ним, только так и нужно называть, показали и свои творческие способности. На импровизированной сцене у Доски почета КАДВИ мастерство вокала демонстрировали участники художественной самодеятельности.

Не просто строка в трудовой

Когда уходишь с такого праздника, понимаешь: КАДВИ — это не просто строчка в трудовой книжке. Это, действительно, большая семья, где директор спокойно выходит на корт поиграть со своими сотрудникам, где дети бегают по аллее ветеранов и запоминают лица тех, кто делал завод великим, а музей работает не для галочки, а для души.

Работа кормит. Но именно такие дни — общие, живые, немного шумные и очень искренние напоминают, что мы держимся друг за друга не только из-за зарплаты и планов, а потому что вместе интересно жить.

День семьи на КАДВИ уже в третий раз доказал простую истину: когда заводу не все равно на твою семью, и семье не все равно на завод, это надолго. Идея стала традицией. А традиция, как видно, уже обрела и свою часовню, и свои маршруты по святым местам, и свой особый, неформальный уют.

Наверное, это и есть тот самый человеческий капитал, который не измеришь ни одной цифрой в отчете.