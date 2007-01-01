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Общество

Первокурсники колледжа в Боровске разработали аудиогид по Свято-Пафнутьеву монастырю

Владимир Андреев
09.06, 11:50
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Об этом рассказал глава администрации Боровского округа Николай Калиничев.

Студенты подготовили тексты для 17 ключевых точек обители. Каждый из них включает исторические сведения о храмах, древних монастырских стенах и святых местах.

Учащиеся также создали два варианта озвучки, поэтому гости монастыря могут выбирать, чьим голосом слушать экскурсию — насельника монастыря или одного из студентов колледжа.

Подготовленные материалы уже проверили преподаватели истории, а также получили одобрение монастырской братии.

Николай Калиничев отметил, что уверен: молодёжь оценит такую возможность. QR-коды с историями уже размещены на территории обители.

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