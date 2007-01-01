Первокурсники колледжа в Боровске разработали аудиогид по Свято-Пафнутьеву монастырю

Об этом рассказал глава администрации Боровского округа Николай Калиничев.

Студенты подготовили тексты для 17 ключевых точек обители. Каждый из них включает исторические сведения о храмах, древних монастырских стенах и святых местах.

Учащиеся также создали два варианта озвучки, поэтому гости монастыря могут выбирать, чьим голосом слушать экскурсию — насельника монастыря или одного из студентов колледжа.

Подготовленные материалы уже проверили преподаватели истории, а также получили одобрение монастырской братии.

Николай Калиничев отметил, что уверен: молодёжь оценит такую возможность. QR-коды с историями уже размещены на территории обители.