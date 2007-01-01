В деревне Палатки Юхновского округа началось строительство нового газопровода

Об этом во вторник, 9 июня, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Общая протяжённость объекта, который возводится в рамках региональной программы газификации, составит 2,2 километра.

После завершения всех работ благодаря новой магистрали техническую возможность подключения к природному газу получат 37 домовладений.