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Общество

Стало известно, кто получил билеты на спектакль «Любовь и голуби»

Евгения Родионова
09.06, 12:01
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В понедельник, 8 июня, мы объявили о розыгрыше билетов на спектакль для наших подписчиков в MAX. Он пройдёт сегодня в 19:00 на сцене Арены КТЗ.

Чтобы получить билеты, надо было подписаться на канал в MAX и написать в комментариях по ссылке анекдот про театр.

Билеты получат Светлана и Сергей. Поздравляем!

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