Стало известно, кто получил билеты на спектакль «Любовь и голуби»
В понедельник, 8 июня, мы объявили о розыгрыше билетов на спектакль для наших подписчиков в MAX. Он пройдёт сегодня в 19:00 на сцене Арены КТЗ.
Чтобы получить билеты, надо было подписаться на канал в MAX и написать в комментариях по ссылке анекдот про театр.
Билеты получат Светлана и Сергей. Поздравляем!
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