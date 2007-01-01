Стало известно, кто получил билеты на спектакль «Любовь и голуби»

В понедельник, 8 июня, мы объявили о розыгрыше билетов на спектакль для наших подписчиков в MAX. Он пройдёт сегодня в 19:00 на сцене Арены КТЗ.

Чтобы получить билеты, надо было подписаться на канал в MAX и написать в комментариях по ссылке анекдот про театр.

Билеты получат Светлана и Сергей. Поздравляем!