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Общество

Студентка из Калуги победила во всероссийском конкурсе научных работ ФССП

В Москве подвели итоги конкурса научных работ, посвящённых деятельности Федеральной службы судебных приставов.
Ольга Володина
09.06, 10:38
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Фото: УФССП по Калужской области.
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Об этом 9 июня сообщили в УФССП по Калужской области. Церемония награждения прошла в столице.

Конкурс студенческих работ проводят ежегодно. В этом году он состоялся уже в семнадцатый раз. Всё началось в 2009 году с одной номинации, а теперь их пятнадцать. География участников тоже значительно расширилась.

Жюри, в которое вошли представители службы приставов и научного сообщества, изучило 208 работ студентов из разных регионов. Лучших выбирали строго. Победителем в номинации «Актуальные вопросы исполнительного производства» стала второкурсница одного из калужских университетов Полина Смирнова.

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