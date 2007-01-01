Студентка из Калуги победила во всероссийском конкурсе научных работ ФССП

В Москве подвели итоги конкурса научных работ, посвящённых деятельности Федеральной службы судебных приставов.

Фото: УФССП по Калужской области.

Об этом 9 июня сообщили в УФССП по Калужской области. Церемония награждения прошла в столице.

Конкурс студенческих работ проводят ежегодно. В этом году он состоялся уже в семнадцатый раз. Всё началось в 2009 году с одной номинации, а теперь их пятнадцать. География участников тоже значительно расширилась.

Жюри, в которое вошли представители службы приставов и научного сообщества, изучило 208 работ студентов из разных регионов. Лучших выбирали строго. Победителем в номинации «Актуальные вопросы исполнительного производства» стала второкурсница одного из калужских университетов Полина Смирнова.