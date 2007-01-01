В Калуге сотрудник «Водоканала» получил штраф
Во вторник, 9 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении работника ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности.
По данным ведомства, один из руководителей «Калугаоблводоканала» нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.
— Человек просил выдать документы, чтобы подключиться к системе водоснабжения и водоотведения. По закону на это есть 30 дней, - уточнили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры мужчине направили ответ.
Сотрудника привлекли к административной ответственности, а также оштрафовали на пять тысяч рублей.
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