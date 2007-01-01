В Калуге сотрудник «Водоканала» получил штраф

Во вторник, 9 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении работника ГП «Калугаоблводоканал» к административной ответственности.

По данным ведомства, один из руководителей «Калугаоблводоканала» нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— Человек просил выдать документы, чтобы подключиться к системе водоснабжения и водоотведения. По закону на это есть 30 дней, - уточнили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры мужчине направили ответ.

Сотрудника привлекли к административной ответственности, а также оштрафовали на пять тысяч рублей.