В усадьбе Щепочкина музея-заповедника «Полотняный Завод» появилась новая аллея

Тимирязевскую липовую аллею высадили в рамках экологической акции, об этом рассказал глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.

Мероприятие проводится в регионе по инициативе сенатора Совета Федерации РФ Анатолия Артамонова.

К акции присоединились студенты Тимирязевской академии, ученики агроклассов Жилетовской и Лев-Толстовской школ, ребята из экологического класса Полотняно-Заводской школы №1, участники специальной военной операции, волонтёры и сотрудники самого музея-заповедника.

Егор Вирков подчеркнул, что для многих участников событие стало не просто общественной акцией, а реальной возможностью внести личный вклад в сохранение и развитие исторической территории Полотняного Завода.