В усадьбе Щепочкина музея-заповедника «Полотняный Завод» появилась новая аллея
Тимирязевскую липовую аллею высадили в рамках экологической акции, об этом рассказал глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.
Мероприятие проводится в регионе по инициативе сенатора Совета Федерации РФ Анатолия Артамонова.
К акции присоединились студенты Тимирязевской академии, ученики агроклассов Жилетовской и Лев-Толстовской школ, ребята из экологического класса Полотняно-Заводской школы №1, участники специальной военной операции, волонтёры и сотрудники самого музея-заповедника.
Егор Вирков подчеркнул, что для многих участников событие стало не просто общественной акцией, а реальной возможностью внести личный вклад в сохранение и развитие исторической территории Полотняного Завода.
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