Из Калужской области выдворили 34 нелегальных мигранта

В последнюю неделю мая и первую неделю июня калужские судебные приставы выдворили из России 34 иностранца.

Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

- На исполнении находилось 34 решения сотрудников органов внутренних дел о принудительном административном выдворении из страны иностранных граждан. Россию должны были покинуть 22 гражданина Узбекистана, 9 граждан Таджикистана, а также граждане Армении, Азербайджана и Киргизии, — сообщили приставы.

Все эти люди нарушили российские законы. Их признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Каждому выписали штраф и приняли решение о принудительном выдворении.

Нелегальных мигрантов доставили до пунктов пропуска через государственную границу. Оттуда они отправились на родину.