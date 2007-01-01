Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Из Калужской области выдворили 34 нелегальных мигранта
Общество

Из Калужской области выдворили 34 нелегальных мигранта

В последнюю неделю мая и первую неделю июня калужские судебные приставы выдворили из России 34 иностранца.
Ольга Володина
09.06, 08:27
0 319
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

- На исполнении находилось 34 решения сотрудников органов внутренних дел о принудительном административном выдворении из страны иностранных граждан. Россию должны были покинуть 22 гражданина Узбекистана, 9 граждан Таджикистана, а также граждане Армении, Азербайджана и Киргизии, — сообщили приставы.

Все эти люди нарушили российские законы. Их признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Каждому выписали штраф и приняли решение о принудительном выдворении.

Нелегальных мигрантов доставили до пунктов пропуска через государственную границу. Оттуда они отправились на родину.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
уфссп нелегальные мигранты мигранты
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhwUUtPV3VsdytaWlF0ZEZhdjg0Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiZTk1TTRnaHBTKzNLWHFnRUpsOCtTbTVlM3doVUxGNXg4amUrZGttNWgyOUg5UVNVeVk5czd1MmV4blRDbTRhb0NVM28yUFFxaysyOHBNcTdJc1A5bTBrTG1CQTQrOUZnQ1RzZTFIRW9zbFNlNmVWMm1wV1k2dXVRN0ZZZ29Kc1FoQVpYRDFZaWRkOG5aN3U1Vmg4cTNmd0RtUnRUUlVOb2ZTSGRMbnFibWE3Ukk0UGFDWkhWa0hYMEFNMVQvUW5LSU9pVmVVYVIzNDN2NUMvazUrKytHZEYyYzJGdHgzZkdReDQvUERCSkRjcjh1RDNtd2RqZUF5NDRoVm5Dak10bmFRREl4aHJ3cDFxTElFZG93T012b01aK08zWUV6OFJMTmZSYnNMYjhvVk1QUDZmSHpHQm1xekpvL3JUYk9wZHZHU0hpOEhoRzZFZm9FTnhibXphbHV3OVlNcDdhOHZWZ05tWWxkVjdkK1pROG9mdFlSWG1BZkRKdmMzMWJBUUx5YjgyUGY3SU1nMHQySUFuSTMyenpMSXl3Y01vdlVHMVRWMGgvNFMzODZabTRNU2pXdGFxVTVyTHA0WWpJZCtOTiIsIm1hYyI6ImY5OGQzZTZlOTJiOWIzYjkwMGRlM2EzMmFlMDU4NWYxMjVjODI5NjY3NTRjN2YyNzAzNTY3NDM2NTJhZjU4YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRBckh0dmpURkhhZmFyYVdlZmtDM3c9PSIsInZhbHVlIjoid3BUcTVNSWZ5ek1kT0d2VitJSlJrUnowZHYvZFV1TVBEN0tFZ2xRcEFGbGR5U015M1BHbmNKa042ZkxRUzYyZnVmSjQ0WHRIanNnSHlyNVg0RlR2aW9ZNVdPQXFvN2dSem9wRG0yaTRxL3FBQ3VueHppVFIyQUdIS1hGWEtzUlUxMUFBb2orcTVzZHFvdGFhaDFUMWhWL3dORmhzZEdpcFpKV3JJNGVQSVFhbkEzNzFFY29QSlJpZmpYNFZYSnF1SGZNRXZMQnJCMFRpTzlwa1diN2FLTEU0cnhiaitHQ3hQMVNlNVRTQllRL2pSeFM5bjkwOVdKZlFwamd2MG1XQ1lCcEhjQ2h2bVFpVUszS0hHQUhoa0l2S3pOc0lXcUdhanh5Z0JqVHVoN1hFL3FXZ1ZrdVExU2x4cUo1OEh5cDJJNEJHN25pOUM1YXdwUHpUcFFhZnVLcXh3ZTBtclUySnM1YUFjbjRqRjJvTjBCbDNCNGtOdDNLYzZpTm1CMmtwN1FRd0xvTVdUbUh4MHk0RTAvOWNXTk5vNEx1WCtrZDVCQThwUGpCL3ZyeU5BOUt4d2NudUc5MEFFbjZkTkptWnNIN0wvaWdBcm02QlF3M0VEbGpxUDNiSzNmZmN1dWFqczNtRStiejdBY2c2S2dGN1Z3eTJ5L29UTGJwZVYwNGNnT1lsUjc4K0FtMnZnTUx2THZKQnBEUTEvR1FtSW1kNG16UjQwZlcxemVqV08xNEJSK29rdTArYWZjR0xFSU1xc0NYU0g0ZEZEekh2a2ZnTWhsSzljeWxaL25Pd0QrNWttWmpMN1U2eGxUay85a2ZHL3puWnd0R2JoandYVW1pTyIsIm1hYyI6IjdhZjFjZmEyNTg0NDhkMWVmYzQ1MDBmNWYyM2M1NmIzODdkMzZhNWM2NGM2YmRjMzMyMzAzNTUwZmM5MjQ3MGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+