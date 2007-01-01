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Общество

В Людиновском районе у подростков вдвое вырос интерес к летней подработке

Владимир Андреев
09.06, 06:29
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В Людиновском округе этим летом заметно выросло число старшеклассников, желающих устроиться на временную работу благодаря нацпроекту «Кадры».

Как сообщили в местном Кадровом центре, в 2026 году количество подростков, обратившихся за поиском первой работы, увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Специалисты связывают такую динамику с планомерной ранней профориентацией, которая реализуется в рамках национального проекта «Кадры».

С начала года за помощью в трудоустройстве в службу занятости обратились 82 несовершеннолетних жителя округа. Из них 41 школьник уже получил работу.

Для сравнения: за тот же период 2025 года подработку искали только 38 подростков.

Всего в этом году Кадровый центр Людинова намерен трудоустроить 200 школьников.

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