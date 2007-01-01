Жителей Калужской области зовут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

С 10 июня по всей России стартует интернет-акция «Свеча памяти», посвящённая героям Великой Отечественной войны.

Она продлится до 22 июня, и стать её участником может любой житель Калужской области.

Для этого достаточно зайти на сайт деньпамяти.рф и нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». После этого ваша виртуальная свеча загорится на интерактивной «Карте памяти», а также вы сможете увидеть, сколько жителей вашего региона уже сказали «я помню».

Акция даёт не только возможность почтить память, но и оказать реальную помощь: на платформе можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов.

Кроме того, на сайте представлен особый раздел «22 июня в историях» — коллекция живых свидетельств тех лет. Это своего рода путешествие в прошлое по «фронтовой дороге», где каждая остановка — видео с рассказом.

О Великой Отечественной войне вспоминают её непосредственные участники: фронтовики, пережившие блокаду, труженики тыла, бывшие узники концлагерей.