Владислав Шапша накануне Дня России вручил калужанам почётные награды

Губернатор Калужской области Владислав Шапша торжественно вручил жителям региона государственные и областные награды.

Церемония состоялась в преддверии празднования Дня России.

Среди отмеченных высокими знаками отличия — сотрудники заводов и агропредприятий, врачи, педагоги, научные работники и специалисты социальной сферы.

В частности, награда нашла свою героиню в лице медсестры Малоярославецкой ЦРБ Галины Бекиш. Она посвятила профессии 45 лет и шесть раз с начала специальной военной операции выезжала в командировки в ЛНР, где работала в госпитале и выхаживала раненых бойцов.

В числе награждённых также ветеран СВО Эдуард Краснов. Вернувшись домой, он устроился учителем географии в Кременскую школу Медынского округа и создал там уникальный музей.

Курсант Московской академии Следственного комитета Павел Елецкий был отмечен за то, что оказал медицинскую помощь подростку, получившему тяжёлую травму на железной дороге. Сам он отметил, что главная сила людей — это готовность прийти на выручку друг другу.

- Сегодня наша страна переживает серьёзные испытания. Наши бойцы на передовой защищают Родину, а труженики в тылу куют надёжную опору. Благодарю вас за преданность Отечеству и самоотверженность, — подчеркнул Владислав Шапша.