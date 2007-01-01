Калужские врачи получили награды в Первомайске накануне своего профессионального праздника

В преддверии Дня медицинского работника в подшефном городе Первомайске состоялась торжественная церемония награждения. Благодарности и почётные грамоты вручили местным и калужским врачам министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова и глава города Сергей Колягин.

Специалисты из Калуги разных профилей на регулярной основе выезжают в подшефный регион. Они проводят консультативные приёмы, выполняют сложные операции, передают опыт коллегам на местах и помогают в трудных клинических ситуациях. Руководитель калужской бригады Павел Мушкадинов, который не только координирует работу врачей, но и сам ведёт кардиологический приём, был отмечен благодарственным письмом Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

Со своей стороны Анна Чернова вручила благодарственные письма от регионального Минздрава сотрудникам Первомайской центральной городской многопрофильной больницы. Награды присуждены за плодотворный труд, активную позицию и достижения в медицинской сфере.