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Общество

Владислав Шапша поздравил калужских соцработников с профессиональным днём

Владимир Андреев
08.06, 17:08
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Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. В Калужской области в этой сфере заняты 4,5 тысячи человек.

Глава региона Владислав Шапша обратился к ним с поздравлением, подчеркнув особую важность их миссии.

По его словам, именно сотрудники соцзащиты ежедневно поддерживают тех, кто в этом остро нуждается: пожилых людей и ветеранов, семьи с детьми, людей с инвалидностью, сирот, а также тех, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию.

Кроме того, в центре их внимания — участники спецоперации и их родные. Соцработники не просто оказывают помощь, но и дарят душевное тепло.

- Здесь решающую роль играют не только профессиональные навыки, отметил губернатор. - Нужны чуткость, терпение, способность к состраданию и умение найти свой ключик к каждому человеку, чтобы люди чувствовали понимание и опору. Искренне благодарю вас за милосердие, неравнодушие и верность выбранному делу.

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