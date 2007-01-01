«Наливайки» попали под пристальный контроль главы региона

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжает лично контролировать исполнение регионального закона, запрещающего работу так называемых «наливаек» в многоквартирных домах и непосредственно рядом с ними.

Глава региона запросил у профильных ведомств подробный доклад о том, насколько удалось снизить остроту проблемы и какие аспекты всё ещё требуют дополнительного вмешательства.

Областной закон, ограничивающий деятельность питейных заведений вблизи жилых зон, вступил в силу 1 марта 2025 года. За это время было закрыто 34 подобных объекта.

Среди них — точки, на которые жители жаловались чаще всего: кафе «Градус», «Зазеркалье», «БарЗак» в Калуге, а также аналогичные заведения в Обнинске, Сосенском и Балабанове. Ещё шесть питейных точек добровольно изменили свой режим работы.

Сотрудники прокуратуры, полиции и местных администраций продолжают совместный мониторинг исполнения закона, в том числе с помощью регулярных рейдов. Только в областном центре их провели уже 28.

Тем не менее, как отметил глава региона, проблему полностью решить пока не удалось. Владислав Шапша добавил, что жители Калужской области могут помочь властям, направляя жалобы и сигналы через платформу обратной связи.