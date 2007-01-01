Калужское МЧС напоминает об опасности тополиного пуха

Сотрудники Главного управления МЧС по Калужской области обратили внимание жителей на сезонную угрозу.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

В первые летние дни тополиный пух становится одной из главных причин пожаров в городе.

Особую тревогу у спасателей вызывают дети, которые ради баловства поджигают пух, не думая о последствиях. Взрослых просят не проходить мимо, если они заметили такие игры, а также объяснять детям, чем это может обернуться. По закону весь материальный ущерб от пожаров, возникших из-за детской шалости, возмещают родители.

В МЧС также напомнили, что пух скапливается у строений, на стоянках машин, во дворах и вдоль тротуаров. Опасен он и для жителей высоток: при сильном ветре пух забивается в щели балконов и лоджий, где любая искра или непотушенный окурок могут вызвать пожар.

Владельцам частных домов рекомендуют регулярно убирать придомовые территории, а для лучшего эффекта — смачивать пух водой, чтобы он стал тяжёлым, и только потом подметать.