С начала года от кровососов пострадали 1170 жителей Калужской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора 8 июня подвели промежуточные итоги сезона клещей.

За неделю с 1 по 7 июня в медицинские организации области обратились 273 человека, которых укусили кровососы. Среди пострадавших — 39 детей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация заметно ухудшилась. Тогда за ту же неделю зарегистрировали 182 случая присасывания, включая 26 детей. А всего с нарастающим итогом в 2026 году от укусов клещей пострадали уже 1170 человек, из них 241 ребёнок.

Чаще всего клещи кусали жителей Калуги — там зафиксировали 178 случаев. Далее идут Дзержинский район (25), Козельский (18), Людиновский (10), Бабынинский (6) и другие территории. Единичные укусы отмечены ещё в нескольких округах.