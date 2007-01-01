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Общество

Фотоловушка сняла встречу бобров в «Калужских засеках»

Сотрудники заповедника «Калужские засеки» 7 июня поделились видеозаписью с фотоловушек.
Ольга Володина
08.06, 13:20
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Фото/видео: Заповедник «Калужские засеки».
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На кадрах запечатлено, как два бобра радуются встрече: они нежно почесывают друг друга, общаются на своём, понятном только им языке, а затем расходятся каждый по своим делам.

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала о важности этих животных для природы:

- Бобры – очень ценный и важный элемент экосистемы. Бобр является видом-эдификатором, т.е. тем видом, который своей деятельностью меняет окружающую среду. Самый известный эффект – это строительство плотин, сооружение запруд и, как следствие, локальное поднятие уровня грунтовых вод на участке. Бобровое поселение поддерживает гидрологический режим на конкретном участке леса и проходящих через него водотоков, сохраняет водоёмы, в которых обитает большое количество самых разных животных: различных беспозвоночных, рыб, амфибий, околоводных птиц и млекопитающих.

В настоящее время на территории заповедника существует устойчивая и стабильная размножающаяся группировка бобров.

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