Фотоловушка сняла встречу бобров в «Калужских засеках»

Сотрудники заповедника «Калужские засеки» 7 июня поделились видеозаписью с фотоловушек.

Фото/видео: Заповедник «Калужские засеки».

На кадрах запечатлено, как два бобра радуются встрече: они нежно почесывают друг друга, общаются на своём, понятном только им языке, а затем расходятся каждый по своим делам.

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала о важности этих животных для природы:

- Бобры – очень ценный и важный элемент экосистемы. Бобр является видом-эдификатором, т.е. тем видом, который своей деятельностью меняет окружающую среду. Самый известный эффект – это строительство плотин, сооружение запруд и, как следствие, локальное поднятие уровня грунтовых вод на участке. Бобровое поселение поддерживает гидрологический режим на конкретном участке леса и проходящих через него водотоков, сохраняет водоёмы, в которых обитает большое количество самых разных животных: различных беспозвоночных, рыб, амфибий, околоводных птиц и млекопитающих.

В настоящее время на территории заповедника существует устойчивая и стабильная размножающаяся группировка бобров.