Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Калужской области
Общество

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Калужской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили 8 июня о ситуации с острыми респираторными инфекциями.
Ольга Володина
08.06, 12:20
0 266
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На 23 неделе года, с 1 по 7 июня, заболеваемость ОРВИ держалась на уровне предыдущих семидневок.

В ведомстве зарегистрировали 3054 случая заболеваний. Из них лишь один оказался гриппом, остальные 3053 — обычные респираторные инфекции. По сравнению с 22 неделей, когда было 3409 заболевших, общий показатель снизился на 10,4%.

Совокупный показатель заболеваемости составил 28,58 на 10 тысяч жителей, что на 17,4% ниже эпидемического порога. У детей во всех возрастных группах показатели ниже допустимого уровня на 58,8–76,1 %. У взрослых, напротив, заболеваемость превысила эпидемический порог на 29%.

Также отмечается снижение числа заболевших во всех возрастных группах на 7,2–24,7%. В стационары области за неделю госпитализировали 7 человек, тогда как неделей ранее — 17. Темп снижения госпитализаций составил 58,8%.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
орви роспотребнадзор
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNqYnpVT2Y5K2U1TWRFNllDY1lBQkE9PSIsInZhbHVlIjoiQTlxYmJDYlJuaFpLbGszcGVKZWhVZ1hRdkZTVXVmS0JzWjFGUkJMWmlrQVFRd0dSQ0pQTnNoZ202cEtnaG5GMk5KR3BaNFZYdGs0WjZnYUJQcWFIUnZIYURpZXl5TGRrYTcvSXpOZnQreUd1VU0xaEJSUW5FSEVNNnJ3S2NrU1ZrR1AxdzlzQUZJc3Q1ZkhNQkx4b0tUY0c1eCs0VFlobjZYUHZVOUNQSGlaYWpiK1FSRXdZR3VBTWxMampDSjVTU2NlQktHdjZCcVgyOVlNb0g3QWZ5SndZbEd1bTZCZFNtNWVtN20yRUFodDAzd3BNR09aU29ZYm92RnJCcThPQjFLRW1JS2J4eThmek1vYXo3R2tjRjU4LzNQajI1Sk5yeTk0N1FlV3h3V1p6N1dBVmNLeUhVcURMTW1xTU1qZmY2eEhCN2Z5MmhBRFBDNHR1dkVHcENMZ2tLYzRFV3FVcGplbnZFSnZvMzFjbGFLbkEreFJyVWFOOHJTbENtSkxmMDdZd0N6MGNiVVlpQ2ZqUDlUN2R2d3ljMEtCQllRQlgwUmRabVBVb3FqUGh0WDZ0Zy9YZ2FyNlBFaGxNLzkybSIsIm1hYyI6ImIyNGI5MjQ4M2I3ODNiNTQ4ZGQyZWU0NWI1NzMyMmU3NDJhMjhmMjU1ZDNmODNmOGJkOGRmODdmYTU5OTgwNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im0ycURIR0txQUl6aUJwVUdzQk16alE9PSIsInZhbHVlIjoid281OElNV0Vacy9EcTZXUkswUlJiZXp1aFQxSExmcm01MjFtZThnOENSQlFaMnRHR1ZGZG1tRVFWUGtEN3BXbzZrMldxMlI0QjlqSkxVMXpadk12MmVXYXVvaWdNMkxualVONHFkZVBrL21jYklLZFdDUHdjaFloWEo5eUNBdEppODRKVThydk5xS0NEenA0aUJHcmpXTHFLRnFCZVBlSlh4am1QY1Y0dmxkQVJtQ0lEdnN4TCtvVzczbVNESVBDK1JCQThVVVo3V2xGQkk5WVFiOWhBbUpmMUdyYTgwOEdWbGI2Nk9CU2d4eXdMR2R2ZHQwelg4cFFwbzhVZ1JOSkJ1M3NKR1Q2MTQzSFVIMkhZYkZGYjdRMno5S2dCSzgvNXRtYzdhUWMxR3BjVWZnN04rVFdaRUNvQW4zZDhkMUFUbWtjT3ZleHZzL0ROclhLdFAxd1h3VHFDdFNtQjJUVUFJK2doUDZsV0RobWc0Wnk2ejQ5ZGZ2azFJRTlwdFN3T2pkMkYxekhMT0cxZGh2aXRpa1pobVhYOUhIcUNrandaeUFseGUrR2Q4N0NTVENTTU1PSkUyRUc0ODJnTm1ON2pFcEZ2NFREaE9VOC8zSkRYOWhaakpKVi9aWWMydTg4UXludTExS3dGdmVxc1lnM2JNV2ZqOFFVK0ltS1prdS8weGJHaG42RExTb2R1VGhsQ1NKZkEvc0lGOUJaQTBqU1Byem9vR1pxelpxOEY0UjdpWUlNWVZ1UkIzTkM5UlcvbktIcHVTNFdXUjFwUDZjdkhQUno1dTJrUHFMeloweFNxMy8yTk9uWnF0T1FPT2VZZkJ5UHZLV0ZHYW5FdUhyVCIsIm1hYyI6IjFkNGRhYzNkNzc1NDVkNjc1NWRkOGRjMTEzYmM5ODI1ZTFkYjJjZWY5ZDBlYjUyYjVmNWYzMmFhYTJhODZiMDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+