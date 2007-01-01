Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Калужской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили 8 июня о ситуации с острыми респираторными инфекциями.

На 23 неделе года, с 1 по 7 июня, заболеваемость ОРВИ держалась на уровне предыдущих семидневок.

В ведомстве зарегистрировали 3054 случая заболеваний. Из них лишь один оказался гриппом, остальные 3053 — обычные респираторные инфекции. По сравнению с 22 неделей, когда было 3409 заболевших, общий показатель снизился на 10,4%.

Совокупный показатель заболеваемости составил 28,58 на 10 тысяч жителей, что на 17,4% ниже эпидемического порога. У детей во всех возрастных группах показатели ниже допустимого уровня на 58,8–76,1 %. У взрослых, напротив, заболеваемость превысила эпидемический порог на 29%.

Также отмечается снижение числа заболевших во всех возрастных группах на 7,2–24,7%. В стационары области за неделю госпитализировали 7 человек, тогда как неделей ранее — 17. Темп снижения госпитализаций составил 58,8%.