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Общество

Калужанина приговорили к обязательным работам за долги по алиментам

Евгения Родионова
08.06, 12:19
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В понедельник, 8 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 35-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в неуплате денег на своего несовершеннолетнего ребёнка.

— Мужчина не выплачивал алименты на содержание четырёхлетней дочери. В апреле 2025 года его оштрафовали, но он продолжил уклоняться. С ноября 2025 по февраль 2026 года он накопил долг- 94 тысячи рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к обязательным работам на 470 часов.

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