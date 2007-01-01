Дорогу к деревне Которь в Думиничском округе сдадут до конца года
В Думиничском районе продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, ведущего к населённому пункту Которь.
Лично проинспектировать ход ремонта приехал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Обновление трассы выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент подрядчики готовят основание под асфальт: ликвидируют пучины и усиливают обочины.
Параллельно идёт подготовка к укладке нижнего слоя дорожной одежды.
Как отметил Александр Шпиренко, работы на объекте идут даже с опережением утверждённых сроков. Завершить ремонт планируется до конца текущего года.
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