Дорогу к деревне Которь в Думиничском округе сдадут до конца года

В Думиничском районе продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, ведущего к населённому пункту Которь.

Лично проинспектировать ход ремонта приехал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Обновление трассы выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент подрядчики готовят основание под асфальт: ликвидируют пучины и усиливают обочины.

Параллельно идёт подготовка к укладке нижнего слоя дорожной одежды.

Как отметил Александр Шпиренко, работы на объекте идут даже с опережением утверждённых сроков. Завершить ремонт планируется до конца текущего года.