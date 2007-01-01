В Тарусе продолжается обновление детской библиотеки в рамках нацпроекта

Районная детская библиотека имени Богданова в Тарусе постепенно приобретает черты современного модельного учреждения. Работы ведутся по национальному проекту «Семья».

К началу июня подрядчики завершают ремонт лестничного марша между первым и вторым этажами. Уже установлены передвижные мобильные стеллажи, а на третьем этаже специалисты приступили к расстановке фонда дублетной литературы.

В учреждение начала поступать закупленная техника и материалы: гусеничный лестничный подъёмник для маломобильных посетителей (обеспечит подъём с первого этажа на второй), маршрутизаторы для бесперебойного Wi‑Fi на всей площади, а также оргтехника и другие нужные для реализации проекта товары.

Кроме того, доставлено всё заказанное книжное пополнение — более тысячи экземпляров, из них 11 изданий напечатаны шрифтом Брайля для слабовидящих читателей. Сейчас книги проходят обработку в отделе комплектования.

- Наша школа находится, на наш взгляд, в очень удачном месте — по соседству с районной детской библиотекой им. Н.В. Богданова. Сейчас библиотека буквально преображается. Мы очень ждём завершения ремонта, потому что наше давнее сотрудничество с библиотекой обязательно продолжится — в её новом, обновлённом формате, — поделилась Елена Фомина, директор Тарусской средней школы № 2.