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Новость дня Общество

Владислав Шапша потребовал от Денисова публичного отчёта перед жителями из-за транспортных сбоев

Владимир Андреев
08.06, 11:12
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На еженедельном оперативном совещании областного правительства в понедельник, 8 июня, губернатор Владислав Шапша обратил внимание на резкое увеличение количества обращений от граждан по поводу работы общественного транспорта.

Как доложили в Центре управления регионом, за минувшую неделю больше всего нареканий поступало от жителей Калуги и Малоярославецкого округа.

Люди жаловались в основном на нарушения графиков движения и корректировку маршрутных схем. В областном центре особенно часто фиксировались задержки автобусов на маршруте № 29.

В связи со сложившейся ситуацией глава региона поручил городскому голове Дмитрию Денисову оперативно выяснить причины сбоев и доложить калужанам о принятых мерах.

- Нельзя заставлять людей мириться с неудобствами, тем более на этой неделе ожидается жаркая погода. Вопрос нужно детально проработать. Обязательно дайте жителям чёткие разъяснения, — заявил Владислав Шапша.

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