В Калужской области изъяли 1469 литров нелегального алкоголя

Областное правительство 8 июня озвучило данные по борьбе с нелегальным алкоголем.

За пять месяцев этого года в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, изъяли 1469 литров запрещённой продукции. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 2710 литров.

Особое внимание на заседании уделили так называемым «наливайкам». В Калуге за нарушения в точках общепита вынесли 37 постановлений, а общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей. В Обнинске оштрафовали на 490 тысяч, в Кировском округе — на 20 тысяч рублей. Большинство нарушителей — индивидуальные предприниматели, которые торгуют пивом и пивными напитками.

Всего в регионе выявили 124 таких объекта. Сейчас на первых этажах многоквартирных домов в Калужской области работают 124 торговые точки по продаже алкоголя, из которых 77 находятся в областном центре.