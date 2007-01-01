В Калуге подвели итоги конкурса «Второй старт» для участников СВО

Фото Минспорта Калужской области.

Победителем регионального этапа профессионального состязания «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» стал Алексей Бычин — ветеран боевых действий и руководитель спортивной школы «Снайпер».

Об этом сообщили в областном министерстве спорта.

Всего в конкурсе участвовало шесть человек. Они подготовили видеоролики и презентации, где рассказали о себе, своей работе и достижениях.

Алексей Бычин показал лучший результат среди ветеранов спецоперации, уже проявивших себя в рамках программы «Герои земли Калужской». Теперь ему предстоит защищать честь региона на всероссийском этапе.

Второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии» занял Андрей Кулёмин — директор спортивной адаптивной школы «Эверест».