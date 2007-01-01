В музее-заповеднике «Полотняный Завод» прошел традиционный Пушкинский праздник

Фото Егора Виркова.

В усадьбе «Полотняный Завод» состоялись торжества, приуроченные сразу к двум памятным датам — 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 195-летию со дня его венчания с Натальей Гончаровой.

Об этом сообщил глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.

На открытии гостей приветствовали сам Егор Вирков, заместитель губернатора Калужской области Ирина Агеева, а также известный актёр театра и кино Сергей Никоненко.

Для посетителей была подготовлена насыщенная программа: концерт, познавательные мастер-классы, тематические выставки, поэтические чтения, детские спектакли, впечатляющее конное шоу и прогулки верхом.

Вечером гостей ждало ещё одно торжество — в честь 308-летия самого посёлка Полотняный Завод.