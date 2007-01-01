Пожарная обстановка в лесах Калужской области остаётся стабильной

Сотрудники регионального министерства природных ресурсов сообщили о текущей ситуации с лесными пожарами.

Их данные на 8 июня показывают, что термоточек в лесном фонде в последнее время не обнаружили.

В ведомстве отметили, что сейчас в Калужской области действует 3 класс пожарной опасности. При этом особый противопожарный режим введён только в одном муниципальном образовании — в городе Обнинске.

С начала года в регионе случился лишь один лесной пожар — в Куйбышевском лесничестве. Его потушили в тот же день, когда заметили.