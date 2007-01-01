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Общество

Губернатор Калужской области принял участие в ключевой сессии ПМЭФ-2026 вместе с Президентом РФ

Владимир Андреев
08.06, 09:05
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Фото Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области
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На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин обозначил стратегический курс страны — укрепление суверенитета через более точное распределение ресурсов и эффективные вложения в технологии.

В мероприятии принял участие и глава Калужской области Владислав Шапша.

По словам губернатора, регион уверенно движется в заданном направлении. На полях Форума был подписан ряд соглашений, направленных на укрепление технологической независимости, в частности — в фармацевтике.

Президент поддержал инициативу «Единой России» о приостановке дальнейшего понижения порога выручки для компаний на упрощённой системе налогообложения, претендующих на освобождение от НДС.

Калужская область, входящая в пятёрку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата, последовательно формирует благоприятные условия для бизнеса.

- Но самое важное, на чём акцентировал внимание Президент, — это кадровое обеспечение экономики, демография и рост благосостояния людей. Я не раз подчёркивал: все экономические успехи нашего региона нужны для того, чтобы люди хотели здесь жить, создавать семьи и реализовывать себя в родной области, — отметил губернатор.

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