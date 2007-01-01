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Общество

Калужская область подвела экономические итоги участия в ПМЭФ-2026

Владимир Андреев
08.06, 08:54
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Губернатор Владислав Шапша сообщил о результатах работы делегации региона на 29-м Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, команде удалось превзойти собственные ожидания.

Всего в рамках форума было подписано 28 соглашений, из которых 18 относятся к инвестиционной сфере. Совокупный объём вложений по этим документам превышает 83,6 миллиарда рублей.

Особо глава региона выделил появление в области новых высокотехнологичных проектов в фармацевтике, а также крупный туристический проект и ряд договорённостей, способных дать мощный импульс развитию этой отрасли.

В ходе ПМЭФ состоялось шесть предметных встреч по перспективным инвестиционным инициативам, а также десятки переговоров с руководителями федеральных структур, компаний и институтов развития. Отдельное внимание уделялось укреплению международных связей.

- Всё это во благо нашей Калужской области. Свежие инвестиции и расширение производств пополнят бюджет, а значит, появятся дополнительные ресурсы для повышения качества жизни в регионе, — резюмировал Владислав Шапша.

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