В Калужской области 158 человек освоили управление дронами в рамках нацпроекта
В регионе подвели итоги образовательной программы по беспилотным авиационным системам (БАС).
Как сообщили в администрации, подготовку уже прошли 158 специалистов. Обучение велось по восьми различным направлениям, которые выбирали не случайно — исходя из реальных запросов компаний и организаций, использующих дроны в повседневной работе.
Среди изученных тем: грамотное приобретение услуг БАС, юридические аспекты применения дронов, обеспечение безопасности полётов, создание софта для беспилотников, воздушная фотосъёмка, мониторинг территорий и лесов (включая поиск очагов пожаров и вредителей), а также проектирование систем связи, навигации и управления.
Свои пожелания по перечню дисциплин направили региональные органы власти, Центр «Колыбель БАС Калужской области» и его резиденты, а также преподаватели и студенты местных вузов.
В итоге регион получил сразу несколько групп квалифицированных кадров, готовых применять беспилотники на практике.
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